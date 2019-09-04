MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tük MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.