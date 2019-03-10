MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyet'i kuran CHP nerede, bugünkü

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