MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyet'i kuran CHP nerede, bugünkü
10 Mart 2019 Pazar 17:26
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