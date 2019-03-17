MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu zillete asla izin veremeyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz.17 Mart 2019 Pazar 15:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz.
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