MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir eserliğidir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifa

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