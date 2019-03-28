MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.