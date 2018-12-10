MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok"

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10 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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