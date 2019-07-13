MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet S

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