MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin. 'Babadan oğla suç geçmez' diyenler bilsinler ki Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar."

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