MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır b

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