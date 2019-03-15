MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gideli

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