MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu

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