MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin i

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