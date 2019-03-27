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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir."

27 Mart 2019 Çarşamba 18:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:08
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