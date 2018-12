TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti İstanbul için Binali beyi düşünmüşse, istifa tartışmasına kimse girmesin. Çünkü milletvekili, belediye başkanı seçilirse, istifa eder belediye başkanı olur. Binali bey seçildiği gün Meclis Başkanlığından ayrılmış olur." dedi.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Fenerbahçe'nin durumuna ilişkin soru üzerine, "Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır. Herkesin küme düştüğü yerde ayağa kalkan kulüplerden birisidir. Herhangi bir endişeye kapılmaya gerek yoktur. Beşiktaş'ın en büyük rakibidir." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin davet gününün belli olmadığını belirten Bahçeli, "Gün belli olursa görüşeceğiz inşallah" dedi.

Gazetelerde, belediye başkanlığı seçimlerinde "6 ilin MHP'ye verildiği" yönünde haberlerin yapıldığının anımsatılması üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"Basında çok farklı anlatımlar, algı yaratmalar var. Bunların çoğu doğru değil. Çünkü AK Parti ve MHP'den birer saygıdeğer parti yöneticisi bir araya gelerek çalışmaları devam ettiriyorlar. Şu an için 51 ilde adaylar belirleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Geriye kalan 30 büyükşehrin içinde 3 tanesi, MHP'nin aday çıkartmayacağı büyük il olarak ilan edildi. Diğerleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Ancak bizim bir düşüncemiz vardır: Çünkü CHP, HDP ve İP bir araya gelir, bir ittifak oluştururlar, adaylarını ona göre belirlemeye çalışırlarsa, böyle belirlenen yerlerde de biz Cumhur İttifakının adayı kim olursa ona destek vereceğimizi söylüyoruz.

Mesela, Osmaniye 51 ilin kapsamı içindedir. Osmaniye'yi 51 ilin dışında tutar, orada herhangi bir tarzda aday belirlemede bir jeste muhatap kılarsanız, o zaman 51 ilin kapsamındaki Osmaniye'nin AK Parti il teşkilatına veya adayına haksızlık yapmış olursunuz. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Osmaniye için 'ittifak yapılıyor, jest' filan diyorlar, böyle bir şey yok. Osmaniye 51 ilin arasında. AK Parti de aday çıkarabilir, biz de zaten belediye başkan adayımızı ilan ettik. AK Parti'nin, 'Osmaniye'yi dışarıda tutuyorlar' diyerek jestin içine dahil etmeleri doğru değil. Jest ile rest arasında j ile r farkı vardı."

"Hangi iller jest kapsamında?" sorusuna Bahçeli, "Biz Cumhur İttifakı ruhuyla bakıyoruz. Nerede Cumhur İttifakı kazanacaksa, biz orada varız." yanıtını verdi.

"Buralarda 'şu il sizin bu il bizim' gibi bir durum yok" diyen Bahçeli, "1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde Türk milletiyle birlikte uyanacak 4 yıl ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetecektir." ifadelerini kullandı.

"Erzurum ve Denizli'de adayınızı çektiniz. AK Parti adayları mı desteklenecek?" sorusu üzerine Bahçeli, "Cumhur İttifakını oluşturan iki partinin içinde, sözgelimi Erzurum'da AK Parti 24 Haziran'da 220 bin oy almış, buna karşılık biz de 78 bin oy almışız. Böyle bir durum karşısında 'aday bizden olsun' demek Cumhur İttifakı ruhuyla bağdaşmaz. Önemli olan Cumhur İttifakını oluşturan partilerin adaylarının seçilmesidir. Böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Denizli'de de bu böyledir." değerlendirmesini yaptı.

"MHP tabanını rahatsız etmeyecek adaylar için önerileriniz olabilir mi?" sorusuna ise Bahçeli şu yanıtı verdi:

"MHP'ye gönül vermiş arkadaşlarımızın, adaylar üzerinde görüşlerini açıklamaları Cumhur İttifakına ters düşer. Eğer Cumhur İttifakı dediğimiz anlayış hangi ilde nasıl kazanacağını düşünüp 'şu adayla kazanacağız' diyorsa, artık o ilke olarak benimsenmiş demektir. Şahıslar üzerinden yorum getirdiğiniz takdirde diğer partiler gibi olursunuz. Birgün biri, öbür gün başkası çıkar. Şimdi iki aday netleşmiş durumda. İstanbul için de Binali beyin ismi geçiyor. Binali beyin aday olması halinin 'şimdi istifa etmesi gerekir mi gerekmez mi...' AK Parti Binali beyi düşünmüşse, böyle bir tartışmaya kimse girmesin. Çünkü milletvekili belediye başkanı seçilirse, istifa eder belediye başkanı olur. Binali bey seçildiği gün Meclis Başkanlığından ayrılmış olur."

Öğrenci andı ve af tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, bu konularda geçmişteki düşüncelerini aynen koruduklarını söyledi.

"Ne andımızdan ne de af teklifimizin gerçekleşmesi için herhangi bir tasarruftan vazgeçeriz" diyen Bahçeli, "Ancak 50 milletvekili ile af yasasını çıkarmak mümkün değil. Bundan dolayı Mecliste temsil edilen partilerle bir uyum sağlanırsa çok daha rahat olur. AK Parti bu konuda bir yaklaşım ortaya koyarsa yine gerçekleşme şansı kuvvetli olur." ifadelerini kullandı.

Bir başka soru üzerine, AK Parti'nin üç büyük ilde kimi aday gösterirse destekleyeceklerini açıkladıklarını anımsatan Devlet Bahçeli, "Bu durum içinde Binali Yıldırım bey önemli bir şahsiyettir. Cumhur İttifakının inşaası sırasında Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak bu sürecin başlatılmasında, yönlendirilmesinde AK Parti ile MHP arasındaki diyalogların geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla Cumhur İttifakından biz memnuniyet duyuyorsak aynı şekilde Binali Yıldırım beyden de memnuniyet duymamız gerekir. Tabiatı budur. Aday olursa başımın üstünde yeri var." değerlendirmesini yaptı.

-"X artı Y eşittir Z"

MHP'nin, aday göstermediği yerde AK Parti ile ortak kampanya yürütüp yürütmeyeceği sorusunu yanıtlayan Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin iki ayrı tüzel kişilik olduğunu hatırlattı.

Partilerin, propagandalarını ayrı ayrı belirlediğinin, iki parti arasındaki ortak noktanın hedef birliği olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:



"Hedef birliği ise Cumhur İttifakının 1 Nisan itibarıyla başarılı olmasıdır. Daha evvelden de söylediğimiz gibi 'X artı Y eşittir Z' formülü geçerlidir. Z dediğimiz şey: 1 Nisan günü, Türkiye'de birçok şeyi yerli yerine oturtacak, yeni bir sistemi harekete geçirecek, kalıcı kılacak tarihi bir gün olacaktır. Bunun haricinde belediye başkanları Ali olmuş Veli olmuş bu fazla önem arz etmez. Bizim için önemli olan 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakının anlayışına dayalı genel kabul görmüş olan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kalıcı istikrar sağlayıcı, Türkiye'nin sorunlarını çözme kuvvet ve kudretine sahip bir yapıyla yoluna devam etmesi halidir. Bu sebepten dolayı 1 Nisan bizim için çok önemlidir. Ben Cumhur İttifakı olarak da 1 Nisan'da çok güçlü olacağımızı düşünüyorum."



Bahçeli, cebinden çıkardığı "X artı Y eşittir Z" formülüne dayalı çizelge üzerinden de şu sözleri dile getirdi:



"Ne diyor formül: X artı Y eşittir veya büyüktür Z. Yani 'yüzde 52'nin üzerinde olabilir' diyoruz. 1 Nisan günü Cumhur İttifakının sonucu bu olacak. 51 ilde X artı Y nedir? Bu illere bakarsanız zillet ittifakı yok. Kim toplarsa toplasın. Zillet ittifakı 31 Mart'a kadar kendi aralarında görüşsünler.

MHP her seçime kendi imkanı ölçüsünde iddialı giriyor. Buradaki ana hedef Cumhur İttifakıdır. Nasıl her gün hava durumunu takip ediyorsunuz? Seçimin de kendine göre bir iklimi vardır. Seçimde her ilde seçim iklimi bazılarında lodos olabilir, bazılarında karayel, bazılarında meltem olabilir. Bunun manası şudur: Her parti, Cumhur İttifakını oluşturan partiler; 'ben Yozgat ilinde nasıl kazanacağım' diyorsa, o konudaki faaliyetlerini planlayarak birbirlerine destek olmak kaydıyla Cumhur İttifakını kazandırmaktır. Önemli olan Cumhur İttifakının adayıdır."



Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili Bahçeli, "Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin inşasında Binali Yıldırım önemli bir şahsiyettir. Bu kişi eğer 'ben İstanbul'dan aday olacağım' diyorsa, Cumhur İttifakına inanıyor ve saygı duyuyorsak Binali Yıldırım Beye de saygı duyup ona inanmak durumundayız." diğerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, Fenerbahçe ile ilgili bir başka soruya da "Ben bir Beşiktaşlı olarak Ali Koç beye çok güvenirim. O, en aşağıdan alıp liderliğe getirebilecek kararlılığı olan bir şahsiyettir." karşılığını verdi.