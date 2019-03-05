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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır."

05 Mart 2019 Salı 13:49
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:49
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