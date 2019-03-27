MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana'ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'e

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