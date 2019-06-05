MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir.

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