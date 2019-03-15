MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir."

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