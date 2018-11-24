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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir."

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir."
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:31
  1. Antalya
  2. Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. MHP

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