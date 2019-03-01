MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler, alenen Türkiye’nin sırtındaki kamburlardır."

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