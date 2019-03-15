MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın ki, ’Allah Bes, Baki Hevestir.’ ’Galip Olan Yalnızca Allah’tır.’ Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. cumamız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ed IHAAW123854-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın ki, ’Allah Bes, Baki Hevestir.

IHAAW123854-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın ki, ’Allah Bes, Baki Hevestir.’ ’Galip Olan Yalnızca Allah’tır.’ Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. cumamız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin."15.03.2019 12:38:54TSINNNN

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