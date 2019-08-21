MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herk

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