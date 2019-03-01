MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet’in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019’da 24 Haziran seçiminde aldı
IHAAW172750-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır.01 Mart 2019 Cuma 17:37
IHAAW172750-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet’in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019’da 24 Haziran seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesi yegâne amaçtır" dedi.01.03.2019 17:27:50TSINNNN
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