MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet’in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019’da 24 Haziran seçiminde aldı IHAAW172750-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır.

IHAAW172750-SIY/01-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet’in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019’da 24 Haziran seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesi yegâne amaçtır" dedi.01.03.2019 17:27:50TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.