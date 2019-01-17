MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır. Şayet kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge, tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terö

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