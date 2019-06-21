MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP’nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur."

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