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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz.

19 Mart 2019 Salı 23:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (S-400) Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:44
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