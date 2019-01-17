MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğü, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyanıklığı da doğru bir tespittir. B

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