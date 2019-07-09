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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır."

09 Temmuz 2019 Salı 11:13
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır."
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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:13
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