MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir."

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04 Ocak 2019 Cuma 16:13
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:13
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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