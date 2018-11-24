MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir."

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24 Kasım 2018 Cumartesi 11:45
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:45
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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