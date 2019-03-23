MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir.

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