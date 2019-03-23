MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mert olun, yürekli olun, adam olun MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun.

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