MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mert olun, yürekli olun, adam olun
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun.23 Mart 2019 Cumartesi 14:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun.
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