MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."
19 Mart 2019 Salı 23:02
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