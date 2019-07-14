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MHP Genel Başkanı Bahçeli Kastamonu'da

Devlet Bahçeli, Kastamonu Belediyesini ziyaret etti

14 Temmuz 2019 Pazar 13:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kastamonu'da

KASTAMONU (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Belediyesine ziyarette bulundu.

Bahçeli, kente gelişinde Kadı Dağı mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye binası girişinde Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılanan Bahçeli, makamda Vidinlioğlu ile görüştü.

Vidinlioğlu ve MHP İl Başkanı Yüksel Aydın tarafından Bahçeli'ye Kastamonuspor forması ve el oyması ahşap Osmanlı tuğrası hediye edildi.

Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu, Sadir Durmaz, Kamil Aydın ve Feti Yıldız, Divan Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:43
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