0553 313 94 23

MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da

Devlet Bahçeli, Karaman ile Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçe belediyesini ziyaret etti

21 Temmuz 2019 Pazar 17:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da

KARAMAN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Karaman'da il ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

Bahçeli, makamında ziyaret ettiği Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya başarılar diledi. Kalaycı ise belediye projelerinden bahsederek, günün anısına Bahçeli'ye hediyeler takdim etti.

Bahçeli, daha sonra Ayrancı Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'ya görevinde başarılar diledi.

Belediye önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Bahçeli, geleneksel hale getirdiği mahalli idareler seçimi sonrası kazanılan il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda bugün Karaman'da bulunduklarını belirten Bahçeli, Büyükkarcı'ya her konuda kefil olduklarını söyledi.

Bahçeli, bir vatandaşın, "Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu meselesini hallet" demesi üzerine, "Obrukçu'nun bizimle alakası kalmamıştır. Davasında olanla beraberiz. Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

Ayrancı ilçesinin modern bir şehir görünümüne kavuşacağının inancında olduğunu aktaran Bahçeli, ilçeye kazandırılan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bahçeli, daha sonra Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretin bulundu. İlçe girişinde traktörle karşılanan Bahçeli'ye burada Kazım Karabekir'in halıya dokunmuş portresi ve çeşitli hediyeler sunuldu.

Yörük çadırında ağırlanan Bahçeli'ye ayran ikram edildi.

Görüşme daha sonra basına kapalı sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:41
  1. ayrancı
  2. Devlet Bahçeli
  3. Karaman
  4. Kazımkarabekir
  5. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıştığı araçtaki 5 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu
    1. Çarpıştığı araçtaki 5 kişiyi kurtarmak..
    2. Anamu bitkisi nedir? Bu bitki ne işe..
    3. 27 yaşındaki genç otomobili içinde ölü..
    4. Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli Karaman'da
    6. İdlib’de hava saldırısı: 9 sivil öldü
    7. Otomobilin çarptığı adam ambulans..
    8. 3 bin metre engelli yarışlarında Murat..
    9. Yer: Adıyaman! Önce öpüp kokladılar,..
    10. Fenerbahçe, kamp için Avusturya'ya..
    11. Vali, Belediye Başkanı ve çok sayıda..
    12. Kendisini belediyeye müdür olarak..
    13. Ve Elif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti
    14. İran açıkladı! "ABD'li ve yabancı..
    15. Çeşme’de "Ata’ya Saygı" etkinliği..
    16. Küçükçekmece Gölü’nde kaybolan kadının..
    17. Abdulkadir Konukoğlu "Anadolu'nun en..
    18. Japonya’da seçimlere katılım yüzde..
    19. İran'dan "ABD ve yabancı ülke..
    20. Lufthansa, Kahire uçuşlarına yeniden..
    21. Merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı
    22. Düzce’de selin vurduğu köylerde 74..
    23. Bebeklerini camiye bırakan çift..
    24. Yunanistan'a geçmeye çalışan 24 göçmen..
    25. Silivri’de tadilat yapılan evin çatı..
    26. AK Partili Gündoğdu: “Üretici bahçeye..
    27. FOX'tan İsmail Küçükkaya ve ayrılık..
    28. Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep’te
    29. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
    30. 15 yaşındaki sürücü yaptığı kazada..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci