MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına 'demokrasi güçlerinin ittifakı', 'demokratik güçler birliği' deyip ihaneti ve alçak işgal
27 Mart 2019 Çarşamba 18:25
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