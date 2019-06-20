MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul’da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de bo
20 Haziran 2019 Perşembe 11:38
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