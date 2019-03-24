MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstanbul en büyük Türk İslam kentidir MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir.

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