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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terörü Anadolu Ajansı Gazze binasını da hedef almıştır. AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum."

05 Mayıs 2019 Pazar 13:39
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terörü Anadolu Ajansı Gazze binasını da hedef almıştır. AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum."
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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 13:39
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