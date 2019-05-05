MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terörü Anadolu Ajansı Gazze binasını da hedef almıştır. AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum."

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