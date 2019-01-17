MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider gör

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