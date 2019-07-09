MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşam

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