MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhur İttifakı ile ilgili açıklama yaptı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir."04 Ocak 2019 Cuma 16:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir."
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