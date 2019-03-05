MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı’nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır."

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