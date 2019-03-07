MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ’beka sorunu yok’ diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda o
IHAAW184219-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ’beka sorunu yok’ diyor.07 Mart 2019 Perşembe 18:46
IHAAW184219-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ’beka sorunu yok’ diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir."07.03.2019 18:42:19TSINNNN
YORUM YAZ