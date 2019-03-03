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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz."

03 Mart 2019 Pazar 14:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:56
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