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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist ’Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil’ diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yan

IHAAW184925-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız.

07 Mart 2019 Perşembe 19:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist ’Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil’ diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yan

IHAAW184925-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist ’Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil’ diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti."07.03.2019 18:49:25TSINNNN

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:11
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