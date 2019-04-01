MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati

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