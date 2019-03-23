MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız.23 Mart 2019 Cumartesi 14:45
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız.
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