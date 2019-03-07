MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerini verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetm IHAAW184207-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor.

IHAAW184207-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerini verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!"07.03.2019 18:42:07TSINNNN

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