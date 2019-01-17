MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir."

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